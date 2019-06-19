У Байкала «отбирают» 100 миллионов рублей: что беспокоит экологов?

Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM Сокращение финансирования федерального проекта «Сохранение озера Байкал» более чем на 100 млн рублей вызывает обеспокоенность у всех защитников природы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM эколог, российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«Главный вопрос: если финансирование сокращают в этом году, где гарантия того, что и в последующие годы средства на сохранение Байкала будут поступать в заявленном объеме — почти 34 млрд рублей до 2024 года?» — отметил он.

По его мнению, причиной сокращения могло стать недовольство федеральных властей тем, в каком объеме осваиваются уже выделенные по программе деньги. Как ранее признался глава Бурятии Алексей Цыденов, предыдущая Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал» так и не была полностью реализована.

Александр Колотов считает, что в текущей конфигурации федерального проекта трудно найти иные направления освоения бюджетных средств, кроме рыборазведения, строительства очистных сооружений и проведения экологического мониторинга на Байкальской природной территории.

«Другие актуальные проблемы Байкала (например, наступление водоросли спирогиры, искусственно расширенный диапазон регулирования уровня воды в озере, потенциальная опасность строительства монгольских ГЭС на крупнейшем притоке Байкала) остались, к сожалению, за рамками федерального проекта и соответствующего финансирования», — сообщил эколог.

К тому же, у региональных властей есть трудности и с заявленными в проекте направлениями. В частности, как напомнил эколог, нерешённым остается вопрос со строительством очистных сооружений на Байкальской природной территории, поскольку новые нормативы по очистке сточных вод пока не приняты.

«Соответственно, до сих пор непонятно, какого качества вода должна сбрасываться с очистных в Байкал и, более того, должны ли вообще сбрасываться в Байкал хозяйственно-бытовые стоки? От ответа на этот вопрос зависят как параметры новых очистных сооружений, так и места их размещения, а значит, и итоговая стоимость. Так что вполне возможно, что на реализацию федерального проекта по сохранению Байкала в последующие годы понадобиться куда больше бюджетных средств, чем запланировано сейчас», — заключил он.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии России ранее предложило изменить нормативы предельно допустимых воздействий на экосистему Байкала. Действующие нормы, по словам чиновников, устанавливают слишком высокие требования к стокам и препятствуют строительству новых очистных. Однако экологи считают, что необходимо возможности очистных подтягивать к требованиям, а не снижать последние под имеющиеся технологии.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный бюджет, предложенные правительством. Согласно действующему закону, на проект по сохранению Байкала в 2019 году должно было пойти порядка 3,89 млрд рублей из федерального бюджета. Однако если поправки будут приняты окончательно, то финансирование будет уменьшено на 103,6 млн рублей.

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