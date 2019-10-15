Александровский район, , 11:22 — REGNUM По обвинению в избиении полицейского на Ставрополье предстанет перед судом 32-летний житель села Александровское. Действия фигуранта дела были вызваны желанием отомстить за брата, привлеченного к уголовной ответственности, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря 2018 года на одной из улиц села Александровское. По данным следствия, обвиняемый несколько раз ударил сотрудника полиции. Мужчина припомнил полицейскому о привлечении к уголовной ответственности его брата, который в 2009 году ударил этого сотрудника при задержании. Он потребовал больше никогда «не создавать проблем» ему и его родственникам.

В ходе следствия также было установлено, что обвиняемый хранил почти один грамм наркотика. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти и незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств.

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