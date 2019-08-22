Зеленокумск, Ставропольский край, , 19:14 — REGNUM

Следователи Ставрополья завершили расследование уголовного дела против охранника и директора в одном лице частной охранной организации «Терек». Он обвиняется в превышении полномочий, повлекшее смерть человека, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. По данным следствия, обвиняемый в этот день прибыл по сигналу тревоги к зданию охраняемого объекта — одного из банков города Зеленокумска.

Оказавшись на месте, фигурант дела ударил кулаком 41-летнего мужчину, который не оказал сопротивление, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевший получил тяжёлую контузию головного мозга и через несколько дней скончался в больнице.

Читайте также: В Петрозаводске охранник избил ребёнка за украденную колбасу

Как сообщало ИА REGNUM, полиция города Петрозаводска проводит проверку по заявлению местной жительницы об избиении её 11-летнего сына охранником магазина. По её словам, мужчина поймал ребёнка на попытке совершить кражу колбасы, после чего отвёл его в туалет, где стал душить и бить.