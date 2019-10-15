Москва, , 11:06 — REGNUM Грязные, немытые руки становятся ежегодно причиной возникновения различных заболеваний, многие из которых заканчиваются летально. Роспотребнадзор на своем сайте 15 октября, во Всемирный день чистых рук, напомнил о том, как важно соблюдать гигиену.

«Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркивают важность поддержания чистоты рук. Сообщается, что такая простая процедура, как мытье рук с мылом, помогает сократить риск инфекционных заболеваний на 50% и снизить смертность среди малышей на 20%.

Напомним, в октябре в Нижегородской области одну из школ закрыли на карантин после отравления в ней 26 детей. У больных была выявлена дизентерия. Четверых школьников пришлось госпитализировать, в учебном заведении проводится санобработка помещений.