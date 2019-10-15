Кампала, , 10:58 — REGNUM 94-летний житель деревни Руйонзе Нулу Ссемакула расширил свою большую семью, женившись сразу на четырех девушках. Торжество не вызвало протестов общественности — большинство мужчин в его деревне полигамны, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, в настоящий момент у Ссемакулы более 19 жен, с которыми у них родилось было более 100 детей. Его младшему ребенку сейчас 10 месяцев, а младшей жене — 24 года. В настоящее время он живет с 66 своими детьми. Хотя у некоторых из его детей уже есть внуки, Ссемакула говорит, что он все еще надеется иметь больше детей и даже жениться на еще большем количестве женщин.

«В детях и женах, вот где я нахожу свое удовольствие. Это мое истинное богатство», — заявил Ссемакула.

Он был первым мусульманином из Руйонзы, совершившим паломничество в Мекку в 1977 году. Ссемакула женился на своей первой жене в 1952 году, к которой вскоре присоединились еще пять жен. Они все еще живут вместе.

«Когда у тебя много детей и много жен, это все равно, что управлять страной. Вы должны молиться, быть мудрыми и знать, когда вы должны быть серьезными, а когда нужно поднять себе настроение», — объясняет он.

Как сообщает Daily Monitor, полигамия законна в Уганде, а мужчине разрешено жениться на нескольких женах одновременно. Из-за этого большинство семей, как правило, многодетные. Согласно переписи населения 2014 года в Уганде, около 8,3% всех жительниц страны в возрасте от 18 лет в настоящее время состоят в полигамном браке или находятся в полигамных отношениях.