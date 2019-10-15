Брянск, , 11:09 — REGNUM Правительство Брянской области получило от Министерства сельского хозяйства РФ гран-при 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» за большой вклад в развитие экспозиции. Всего брянские участники выставки завоевали 83 медали, из них 47 золотых, 18 серебряных, 18 бронзовых, а также пять благодарностей за участие в конкурсах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте сельского хозяйства.

За производство высококачественной пищевой продукции отмечены два хлебозавода, три молочных комбината, производитель сыров и консервный завод. Медали получили разработчики новых сортов овощей и фруктов, заводчики племенного и товарного животноводства, крестьянско-фермерские хозяйства за достижение высоких показателей.

Выставка проходила с 9 по 12 октября в Москве. Кроме пищевых продуктов Брянская область представила крупные системообразующие инвестиционные проекты: оптово-логистический центр, тепличный комплекс, проект плодового сада.