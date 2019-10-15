Симферополь, 15 октября 2019, 10:07 — REGNUM Крымские мобильные операторы должны отменить ограничения на мобильный интернет для федерального роумингового партнёра. Об этом 14 октября сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у владельцев сим-карт оператора МТС, приобретённых за пределами Крыма, на полуострове значительно снизилась скорость интернет-соединения.
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