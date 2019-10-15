Владивосток, , 08:51 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал новое постановление, снижающее размер районного коэффициента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее принятое постановление, снижающее с 1,3 до 1,2 районный коэффициент после проведения ряда протестных акций было отменено и взято на доработку. После проведения митингов, прошедших в день рождения Владимира Путина 7 октября в ряде городов и районов Приморья, власти отменили своё решение, однако, как оказалось, в переговорах с профсоюзами смогли отстоять свою точку зрения, в минимальной степени пойдя на уступки.

Как пишет PrimaMedia, к заработной плате работников учреждений будет начисляться районный коэффициент в размере 1,4 за работу в отдельных населённых пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего СССР. В размере 1,3 — за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках приграничной 30-километровой зоны. На остальной территории Приморского края устанавливается районный коэффициент в размере 1,2. Эта норма начинает действовать с 1 января 2020 года.

Кроме того, на 3,125% будут увеличены оклады бюджетников. Однако, специалисты полагают, что увеличение окладов сейчас может не повториться через год, когда придёт время индексировать оклады, и о таком повышении просто «забудут». Но и спросить уже будет некого.

В тоже время профсоюзы заявляют, что о сохранении районного коэффициента в размере 1,3 они теперь будут добиваться на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих населённых пунктах Приморья прошли митинги, одним из требований в которых было сохранение районного коэффициента в размере 1,3.