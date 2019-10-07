Арсеньев, Приморский край, , 13:02 — REGNUM Митинг трудового коллектива авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве определился с требованиями. Часть из них обращена к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг коллектива авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве Олег Неплюев © ИА REGNUM

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Митингующие авиастроители сошлись во мнении, что, вопреки заявлениям президента и правительства России о развитии Дальнего Востока, на крупнейших предприятиях Приморья идёт сокращение заказов и, как следствие — квалифицированного персонала.

Митинг коллектива авиационного завода «Прогресс» в Арсеньеве Олег Неплюев © ИА REGNUM

В этой связи участники митинга решили обратить внимание органов государственной власти на загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса, и 2200 человек приняли резолюцию митинга, в которой потребовали обеспечить заказами оборонные предприятия и предотвратить увольнения квалифицированных работников, вернуть доступность звания «Ветеран труда», установить районный коэффициент к заработной плате в размере 1,3. Также требования митингующих коснулись доведения до МРОТ окладов неквалифицированных работников.

Как отметил председатель профсоюза авиакомпании «Прогресс» Андрей Никулин, митинг стал крайней формой выражения своей позиции со стороны работников предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Арсеньеве в Приморье в понедельник, 7 октября, две тысячи человек собрались на митинг с целью выразить власти свои требования на фоне массовых увольнений, происходящих на авиационном заводе «Прогресс».