Абакан, , 08:13 — REGNUM По постановлению администрации Абакана, 16 октября, в день прощания с погибшим мэром Николаем Булакиным, в городе будет объявлен траур. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Хакасии.

Городским организациям рекомендовано перенести или отменить праздники, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Вещающие в Абакане телерадиокомпании скорректируют программу вещания.

На здании администрации Абакана приспущены флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Красноярском крае трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин, руководивший городом с 1995 года.

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По факту его гибели проводится доследственная проверка. По предварительным данным, у Николая Булакина могли возникнуть проблемы с сердцем в тот момент, когда он находился за рулём автомобиля. «Форд» градоначальника съехал в кювет и врезался в дерево. Булакин скончался на месте.

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Похороны Николая Булакина состоятся 16 октября.

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