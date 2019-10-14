Красноярск, , 16:00 — REGNUM Доследственная проверка проводится в Минусинском районе Красноярского края, где в результате дорожного происшествия погиб мэр Абакана Николай Булакин. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, «Форд», за рулём которого находился Булакин, съехал в кювет и врезался в дерево. Глава столицы Хакасии скончался на месте. Причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем, отметили в ведомстве.

На месте работают полицейские. На снимке, опубликованном региональным МВД, видно, что автомобиль Булакина очень сильно искорежен от удара.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели главы Абакана стало известно 14 октября. Николаю Булакину было 66 лет, впервые его избрали мэром хакасской столицы в 1995 году.

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