Форт-Уэрт, США, , 06:08 — REGNUM В городе Форт-Уэрт, штат Техас, задержан экс-сотрудник полиции Аарон Дин по обвинению в убийстве темнокожей женщины, сообщается в заявлении от 14 октября в Twitter полицейского управления.

Полицейский автомобиль

Убийство Дином 12 октября негритянки Ататианы Джефферсон обратило на себя пристальное внимание журналистов и правозащитников. Убийца подал рапорт на увольнение из полиции 14 октября и в тот же день был задержан.

В субботу во время проверки, судя по записи с нагрудной видеокамеры Дина, он потребовал от Джефферсон, находившейся в собственном доме, поднять руки, а потом выстрелил в неё снаружи сквозь окно. Женщина погибла на месте.

В США постоянно происходят инциденты, связанные с убийствами полицейскими безоружных граждан. За этим зачастую следуют массовые протесты, переходящие в беспорядки.