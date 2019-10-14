Кито, , 21:50 — REGNUM Жители Эквадора вышли на массовый «субботник» для расчистки улиц Кито после массовых протестов, 14 октября передает агентство Associated Press.

Тысячи участников демонстраций и студентов-волонтеров разгребают завалы на улицах, которые несколько дней были местом ожесточенного противостояния между протестующими и полицией.

Массовые протесты в Эквадоре завершились вечером 13 октября сделкой между президентом Ленином Морено и представителями оппозиции.

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