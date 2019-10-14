Москва, 14 октября 2019, 19:17 — REGNUM В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.
В ходе заседания были подведены итоги второго конкурса 2019 года, и объявлено о запуске приема заявок на первый конкурс 2020 года (прием заявок откроется, 14 октября, в полночь.)
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергея Кириенко особо отметил, что с 2017 года число НКО, принимающих участие в конкурсе на предоставление Президентских грантов, достигло 10% от всего количества НКО в России.
Он также упомянул о системе обучения для представителей НКО, которые намерены принять участие в конкурсе: «Мы помогаем НКО разговаривать на языке нормальной проектной культуры, грамотно делать заявки, привлекать дополнительное финансирование».
В связи с этим, по словам Сергея Кириенко, важным является тот факт, что 39 НКО стали практически «постоянными» участниками конкурса, и смогли получить гранты только с с шестой попытки.
Напомним, система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти десять лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций.
В 2017 году был основан единый оператор — Фонд Президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы — Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение «Гражданское достоинство», благотворительный фонд «Покров».
Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.
К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.