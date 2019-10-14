Москва, , 19:17 — REGNUM В Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

В ходе заседания были подведены итоги второго конкурса 2019 года, и объявлено о запуске приема заявок на первый конкурс 2020 года (прием заявок откроется, 14 октября, в полночь.)

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергея Кириенко особо отметил, что с 2017 года число НКО, принимающих участие в конкурсе на предоставление Президентских грантов, достигло 10% от всего количества НКО в России.

«Нам предстоит очень важная вещь: проекты, которые получили финансирование по итогам конкурса 2017 года, по ним сейчас собрана отчетность, обратная связь, оценки участников, экспертов. Так что у нас будет возможность не просто подвести итоги, но и выбрать 100 лучших проектов по итогам 17-го года, которые станут образцом для новых заявок и тиражирования опыта», — рассказал Сергей Кириенко.

Он также упомянул о системе обучения для представителей НКО, которые намерены принять участие в конкурсе: «Мы помогаем НКО разговаривать на языке нормальной проектной культуры, грамотно делать заявки, привлекать дополнительное финансирование».

«В прошлом году мы запустили онлайн-курсы по социальному проектированию. Это важно, не только потому, что качество проектов растет, это в целом для культуры развития некоммерческих организаций в стране крайне важная вещь. Даже безотносительно к тому, какого качества поступают заявки, мы просто помогаем некоммерческим организациям научиться разговаривать на языке проектной культуры, уметь хорошо готовить заявки, уметь привлекать дополнительное финансирование», — развил свою мысль первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

В связи с этим, по словам Сергея Кириенко, важным является тот факт, что 39 НКО стали практически «постоянными» участниками конкурса, и смогли получить гранты только с с шестой попытки.

Напомним, система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти десять лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций.

В 2017 году был основан единый оператор — Фонд Президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы — Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение «Гражданское достоинство», благотворительный фонд «Покров».

Заявки от НКО принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

К организациям, подающим заявки на конкурс, предъявляется ряд требований. В частности, в составе их учредителей не должно быть органов государственной власти или местного самоуправления, они не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.