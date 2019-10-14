Симферополь, 14 октября 2019, 18:19 — REGNUM Во врачебные амбулатории сельских районов Крыма закупят новые передвижные медицинские комплексы. Об этом 14 октября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК сообщил, что местные власти полностью удовлетворят потребность медучреждений республики в медицинском оборудовании в кабинетах больниц и поликлиник, которые не требуют предварительной подготовки.
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