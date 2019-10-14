Симферополь, , 18:19 — REGNUM Во врачебные амбулатории сельских районов Крыма закупят новые передвижные медицинские комплексы. Об этом 14 октября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Ни в коем случае нельзя забывать о потребностях во врачебных амбулаториях сельских районов республики. В этой связи следует принять меры по закупке необходимого количества передвижных медицинских комплексов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК сообщил, что местные власти полностью удовлетворят потребность медучреждений республики в медицинском оборудовании в кабинетах больниц и поликлиник, которые не требуют предварительной подготовки.

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