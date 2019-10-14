Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В ряде мест Санкт-Петербурга из-за продолжительных и сильных осадков могут произойти подтопления. Об этом сообщил вечером 14 октября ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предприятие готово задействовать дополнительные силы, если возникнут угрожающие скопления воды.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях в связи с приближением к Петербурга очередного атлантического циклона.

«Во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20−30 минут после окончания дождя. Поэтому возможны локальные подтопления», — говорится в сообщении Водоканала.

Напомним, такие подтопления неоднократно возникали минувшим летом и осенью, приводя к остановке движения транспорта. К счастью, люди не пострадали.

В настоящее время на улицах Петербурга круглосуточно дежурят 17 аварийных бригад. В случае необходимости к ним смогут присоединиться еще 48 линейных бригад.

«При необходимости количество сотрудников, занятых в работах по устранению последствий ливня, может быть увеличено», — заверили в Водоканале.

Там пообещали понизить уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы быть в готовности принять максимальный объем воды в систему водоотведения во время ливня.

При появлении локальных подтоплений будут приниматься меры по ограждению затопленных участков дорог.

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