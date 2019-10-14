Аддис-Абеба, , 21:59 — REGNUM Миграционное агентство ООН (МОМ) в своем заявлении для прессы сообщило, что 142 пострадавшим от рук торговцев людьми эфиопам была оказана своевременная медицинская помощь и они были возвращены домой в Эфиопию из Джибути. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Эфиопы, которые направлялись в Саудовскую Аравию, оказались в бедственном положении в Джибути, где контрабандисты, предлагавшие им работу в королевстве, бросили их после того, как отняли у них деньги и имущество, и у них не было возможности как продолжить свое путешествие, так и вернуться в Эфиопию. Многие из оказавшихся в затруднительном положении эфиопов планировали отправиться в Йемен, надеясь продолжить свое путешествие в Саудовскую Аравию в поисках работы. Однако все пошло не так, как планировалось, когда «путешественники» оказались без средств даже добраться до Йемена.

Согласно отчету МОМ, в 2019 году в общей сложности 8 987 нелегальным мигрантам, в разное время оказавшимся в затруднительном положении, была оказана помощь в безопасном возвращении. Руководитель программы МОМ в Эфиопии по управлению миграцией Маламбо Мунга заявил, что МОМ проводит информационно-разъяснительные мероприятия в районах, подверженных нелегальной миграции, в дополнение к поддержке, которую оно оказывает уже возвращенным на родину мигрантам.

Однако, несмотря на эти усилия, число эфиопских мигрантов, направляющихся по восточному маршруту нелегальными путями, продолжает расти.