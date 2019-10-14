Симферополь, , 17:36 — REGNUM В течение трёх дней в Крыму должны включить отопление во всех социальных объектах. Об этом 14 октября на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Большинство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов должно быть обеспечено теплом в течение трёх дней», — отметил Аксёнов.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха на полуострове днём превышает 20 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции по жилищному надзору РК сообщили, что в Крыму необходимо модернизировать множество котельных, поскольку их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Изношенность котельных – главная проблема отопительной системы Крыма