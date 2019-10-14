Симферополь, 14 октября 2019, 17:36 — REGNUM В течение трёх дней в Крыму должны включить отопление во всех социальных объектах. Об этом 14 октября на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха на полуострове днём превышает 20 градусов тепла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции по жилищному надзору РК сообщили, что в Крыму необходимо модернизировать множество котельных, поскольку их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона.
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