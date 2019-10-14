Вашингтон, , 16:01 — REGNUM В сервисе цифровой дистрибуции игр Steam стартовала «ЛГБТ-распродажа». Об этом 13 октября сообщил портал PC Gamer.

Распродажу приурочили к проведению «Национального дня каминг-аута» в США. Акция продлится до 15 октября 2019 года.

В российской версии Steam нет уведомления об этой распродаже на главной странице сервиса. Однако ознакомиться с ней всё-равно можно по прямой ссылке.

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