Москва, , 13:50 — REGNUM Вопрос отмены моратория на смертную казнь не должен решаться «по горячим следам», на эмоциях. Прежде, чем рассматривать возможность возврата к этой мере наказания, необходимо навести порядок в «карательных органах». Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова, комментируя активно обсуждаемую общественностью и СМИ тему, возникшую в связи с убийством 9-летней девочки в Саратове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Безусловно, преступление страшное. Я искренне соболезную родителям и другим родственникам погибшего ребенка. Те эмоции, которые возникли у людей после поимки подозреваемого они понятны и объяснимы. Однако, не следует, на мой взгляд, решать вопрос возврата в уголовное законодательство санкции в виде исключительной меры наказания, как говорят, «по горячим следам», на эмоциях», — отметила Ольга Епифанова.

По ее словам, вопрос этот возник ни вчера и не после трагедии в Саратове.

«Тема «смертной казни» в нашей стране обсуждается, можно сказать, с того момента, как был введен мораторий на нее. Я не буду погружаться в историю и вспоминать причины его возникновения в России. Однако, замечу то, что, к сожалению, наша правоохранительная и судебные системы далеки от совершенства. Например, в советское время были случаи того, что в отношении, как выяснялось значительно позже, невиновных применялась исключения мера наказания. И сейчас никто не даст вам стопроцентной гарантии на то, что вас осудят за то, что вы не совершали. Поэтому, на мой взгляд, вопрос этот, безусловно, должен обсуждаться, как экспертным сообществом, так и общественностью в целом. Но для начала, нам необходимо навести порядок в наших карательных органах», — подчеркнула вице-спикер парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об отмене моратория на смертную казнь, который действует в России с 1996 года начал обсуждаться политиками и общественностью после убийства саратовской школьницы. За отмену моратория уже высказались в Госдуме, жители Саратовской области подписывают обращение к президенту РФВладимиру Путинупо этому вопросу.