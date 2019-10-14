Москва, , 12:46 — REGNUM Ситуация с качеством топлива, которое продают на автозаправочных станциях (АЗС), в России улучшилась. Данное заявление сделал министр энергетики России Александр Новак в интервью каналу НТВ, которое было опубликовано 14 октября.

«Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше. Работа продолжается», — рассказал глава Минэнерго, как ситуацию оценивают в его ведомстве.

Он отметил, что качество топлива на российских АЗС мониторится специальной комиссией. Нарушителям выписывают штрафы. Он также отметил, что чаще всего это происходит на заправках, которые принадлежат мелким собственникам, а в крупных компаниях проблем с качеством нет.

Напомним, ранее Новосибирскстат сообщил, что самая высокая цена на автомобильное топливо в Сибири зафиксирована в Республике Тува. АИ-92 там продавался по 42,77 руб. за литр, а АИ-95 и АИ-98, соответственно, по 44,91 и 50,62 руб.