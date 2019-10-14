Цхинвал, , 12:02 — REGNUM Четверо школьников из Южной Осетии приняли участие в работе международного кейс-чемпионата кампуса молодежных инноваций в Севастополе с 30 сентября по 10 октября. Представители Южной Осетии оказались в командах-победителях. Об этом 13 октября сообщает информагентство «Рес».

В чемпионате приняли участие 300 школьников из 30 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии и других стран. Ребята создавали проекты, в которых решали задачи Севастополя в различных сферах жизнедеятельности. Команды защищали свои проекты перед экспертами из Москвы и Севастополя.

Международный кейс-чемпионат является мероприятием «Кампуса молодежных инноваций» и проводится в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в число участников международного чемпионата попали победившие в отборочном конкурсе летней школы «Зонд» на базе детского технопарка «Кванториум-15» во Владикавказе.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьники из Южной Осетии выступят на международном кейс-чемпионате в Крыму