Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области во время общеобластного субботника было собрано и вывезено свыше 2,5 тонн мусора. Об этом ИА REGNUM проинформировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Сотни добровольцев с привлечением 4 тыс. единиц коммунальной техники провели валку и обрезку 5 тыс. деревьев, вывезли более 2,5 тыс. тонн мусора со свалочных очагов.

Также было расчищено более 40 тыс. кв. метров земель, в том числе придорожных территорий и лесополос.

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