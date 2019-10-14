Москва, , 10:38 — REGNUM Тридцатилетние «улучшения в образовании» дали лишь спорные результаты, а текущая ситуация в системе высшего образования не гарантирует стабильное качество образовательного продукта. Об этом говорится в особом мнении судьи Конституционного суда (СК) Константина Арановского, опубликованном на сайте КС РФ.

Арановский прокомментировал решение КС по жалобе на отказ в статусе безработного. Судья указал на неэффективность современной системы высшего образования, её несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

«Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны», — отметил он.

Так, внедрение в России болонской системы не сделало образование более качественным и не придало веса отечественным дипломам за границей. При этом российские преподаватели работают за скудную плату, если не получат в системе «роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста».

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Преподавателям, отмечает судья, зачастую платят за отчеты, рейтинги, мониторинги и графики, за составление документов и заявок, а не за обучение студентов. Преподавание и науку угнетают администраторы, а вузам остается «обслуживать систему».

Арановский выступил в поддержку автономии вузов, отметив, что она оправдала себя исторической традиции. Ограничения должны быть только «в конституционно значимых целях», заключил он.

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