Москва, , 05:08 — REGNUM Рассматривавшийся арбитражным судом Московского округа иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» был поддержан бывшей супругой директора совхоза Павла Грудинина. Об этом говорится в опубликованном определении суда.

Сообщается, что суд отказался рассматривать поданную Ириной Грудининой кассационную жалобу, в которой она жалуется на действие судов нижестоящих инстанций, отказавшихся принимать ее ходатайство об удовлетворении исковых требований других акционеров.

Определением суда иск к Грудинину о взыскании около 2,1 млрд рублей в пользу совхоза направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд Московской области. Предварительные слушания назначены на 24 октября.

Напомним, акционеры совхоза настаивают на том, что в 2008 году предприятию был причинен ущерб в связи с продажей совхозной земли предприятию «ТТ Девелопмент», среди учредителей которого числится и Павел Грудинин, по заниженной стоимости.