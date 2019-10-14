Нижний Новгород, , 03:53 — REGNUM Юный житель Нижнего Новгорода получил письмо из Ватикана и подарок от Папы Римского Франциска. О посылке он рассказал настоятелю прихода Успения Пресвятой Девы Марии отцу Георгию, с которым поделился «маленьким чудом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Письмо школьника размещено в официальной группе «Католики в Нижнем Новгороде». Нижегородец, который просил не называть его имя, рассказал, что о письме в Ватикан он задумался ещё весной, обсудив идею с другом. Школьники также спорили о том, отвечает ли адресат на письма.

«Я написал ему о том, как хочу стать католиком, почему, как живу и какие у меня есть проблемы», — пишет мальчик, отметив, что прошло время и он забыл уже о своём письме.

Автор письма посещает храм и однажды, возвращаясь из него, он заглянул в почтовый ящик, где обнаружил посылку из Ватикана, отправителем которой числилась Апостольская Нунциатура.

В посылке была фотография понтифика с подписью, письмо, а также розарий, который, как говорилось в письме за подписью Паоло Борджа (Paolo Borgia), Папа освятил лично. Паоло Борджа пишет, что Папа рассказал ему о письме нижегородца и попросил дать ответ. Также отмечалось, что Папа будет вспомнить автора письма и его семью в молитвах.

Напомним, в октябре 2019 года жители Уфы, устав мёрзнуть в квартирах недостроенного ЖК, где отопление дали лишь на сутки, а потом снова выключили, также написали Папе Римскому, пожаловавшись на ситуацию.