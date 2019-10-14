Москва, , 02:58 — REGNUM Феномен роста так называемых «губернаторских школ» в России — учебных заведений для одаренных детей, на образование которых школам выделяют повышенное финансирование — связан с образовательной политикой государства. Как заявил журналу «Огонек» директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим Дулинов, в первую очередь государственный запрос направлен на поиск тех, кто показывает лучшие результаты в области физики и математики.

«Игра в «одаренность» стала образовательной политикой государства. И образовательная система через оценку деятельности губернаторов, через подготовку педагогов, через создание инфраструктуры только для лучших учеников работает в таких жестких рамках. Она направлена на отбор и поддержку тех, кто показывает лучшие результаты», — заявил он.

По словам Дулинова, детей мотивируют на результат, на победы в олимпиадах. При этом тут отличать высокую мотивацию и талант. Следует также обратить внимание на то, что надежного способа определить наличие таланта у ребенка нет, в свою очередь отметила декан факультета «Менеджмент в сфере образования» Московской высшей школы социальных и экономических наук РАНХиГС Елена Ленская.

«Школа может поддерживать не одаренных, а мотивированных детей, которые готовы тратить время на занятия музыкой, математикой, спортом, конструированием и так далее. Но если мы начинаем выбирать каких-то исключительных детей, то понятно, что будет. В число одаренных попадут в первую очередь те, дети, о которых особенно активно хлопочут родители».

Как, в свою очередь, отметил директор столичного центра образования «Царицыно» №548 Ефим Рачевский, высокие результаты также тесно связаны с материальным достатком в семьях. Например, в Москве лучшие школы расположены в районах, где проживают высокообеспеченных родители.

Ещё одна сторона проблемы «игры в одаренность» — это разделение детей на сильных и слабых, когда последние страдают от селекции и теряют мотивацию учиться. Также обращает внимание фиксация на отборе, а не на образовании, считает профессор МГУ и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Тамара Гордеева.

«Отобрать — дело нехитрое, хотя отобрать качественно — гораздо сложнее и требует много времени и подготовленных специалистов. Проблема еще и в том, что с помощью отбора мы в действительности удовлетворяем свои амбиции. Конечно, приятно, если твой ребенок учится в классе для одаренных. Мы начинаем себя больше уважать. Мы — элита, мы особенные. Мы уже почти в Гарварде», — заявила она.

Напомним, в России идет процесс по выводу лучших общеобразовательных школ из муниципального управление и перевода под региональную опеку. Это так называемые «губернаторские» школы, созданные для обучения одаренных дети и где подушевое финансирование в несколько раз превышает содержание обычных учебных заведений.

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