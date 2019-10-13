Москва, , 23:33 — REGNUM На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Салют Djenalinov

Праздничный фейерверк начался в 22:00 мск. Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина запустил более двух тысяч фейерверков из самоходных комбинированных пусковых салютных установок.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров», — говорится в сообщении.

Напомним, праздничный салют в Москве состоялся несмотря на протест МИД Латвии. По мнению латвийского ведомства, факт проведения салюта неприемлем, так как, по их словам, Российская Федерация якобы занимается «переписыванием истории», а освобождение столицы их страны от немецко-фашистских захватчиков говорит лишь о дальнейших 50-ти годах оккупации.

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