Рига, , 20:38 — REGNUM Около 150 человек возложили цветы к Памятнику Освободителям в честь 75-летия изгнания из столицы Латвии гитлеровских войск. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает LSM.

Композиция «Мать-Родина» мемориала Освободителям Риги

По данным портала, многие люди пришли к памятнику в парке Победы с фотографиями героев военных лет. Несмотря на заявление МИД Латвии, что салют в Москве в честь этого события неприемлем и расценивается как недружественный, цветы к памятнику возложил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

Посол Российской Федерации произнёс у Памятника Освободителям краткую речь, которая была встречена аплодисментами.

Представители МИД Латвии, комментируя случившееся местным средствам информации, неоднократно отмечали, что считают все мероприятия в честь освобождения Риги от немецкого фашизма проводимые Москвой «переписыванием истории и оправданием сталинизма».