Рим, , 20:42 — REGNUM Итальянские диетологии выяснили, что правильное питание может уберечь человека от преждевременного старения. Об этом сообщает интернет-газета Lecconotizie.

Эксперты сошлись во мнении, что продолжительность жизни мужчин и женщин в Италии (81 год и 85 лет соответственно), во многом зависит от качества их питания. Так, итальянские женщины предпочитают употреблять в пищу значительное количество белка, фолиевой кислоты и витаминов группы А и С. В их рационе можно найти достаточное количество овощей, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Диетологи отметили и тот факт, что сохранить молодость итальянкам помогает отказ от алкоголя и сладких газированных напитков. Существенно, что они предпочитают готовить пищу из качественных продуктов и в домашних условиях.

Таким образом, специалисты пришли к выводу — чтобы предотвратить преждевременное старение организма необходимо наличие в рационе питания 1,1 г. белка в день, который можно получить из рыбы и мяса, зелени и зеленых листовых овощей, содержащих фолиевую кислоту, молочных продуктов, которые богаты кальцием, антиоксидантами и аминокислотами.

Одним из важных условий сохранения молодости является завтрак, который не рекомендуется пропускать. Однако, он должен включать в себя свежевыжатый сок из красного грейпфрута и десять орехов, например, миндаля.

Все выше перечисленное, позволит, по мнению итальянских диетологов, получить необходимые организму дозы омеги 3, антиоксидантов, витамина С, минеральных солей и кальция.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что около 30% всех случаев онкологических заболеваний, по мнению специалистов Роспотребнадзора, связаны с неправильным питанием, недостаточной физической активностью, а также употреблением табака и спиртных напитков.

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