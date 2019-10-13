Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Одна из крупнейших авиакомпаний мира American Airlines планирует возобновить перевозки с использованием лайнера Boeing 737 MAX в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В American Airlines рассказали, что первые коммерческие рейсы с использованием Boeing 737 MAX запланированы на 16 января. После этого компания планирует наращивать количество эксплуатируемых судов этой модели, возобновив использование всего авиапарка к середине февраля. Перевозчик отметил, что находится в постоянном контакте с контролирующими организациями США — Федеральным управлением гражданской авиации и Департаментом транспорта.

«American Airlines ожидает, что грядущие обновления программного обеспечения для Boeing 737 MAX приведут к повторной сертификации самолета в конце этого года и возобновлению коммерческого обслуживания в январе 2020 года», — отмечается в заявлении компании.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была прекращена в большинстве стран мира после двух катастроф с участием этих лайнеров в Индонезии (октябрь 2018 года) и Эфиопии (март 2019 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября генеральный директор компании Boeing Деннис Мюленбург выступит в Конгрессе США с показаниями в связи с катастрофами лайнеров Boeing 737 MAX.

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