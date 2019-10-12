Москва, , 22:46 — REGNUM Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку научно-проектной документации реставрации корпуса Физического института имени П.Н. Лебедева на Ленинском проспекте. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

«Физический институт имени П.Н. Лебедева играет важную роль в градостроительной композиции Ленинского проспекта. Сейчас специалистам предстоит разработать грамотный проект реставрации этого памятника», — отметил руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что разработка проекта будет включать существенный подготовительный этап, предполагающий поиск и анализ историко-архивных и библиографических данных, изучение инженерно-технических особенностей здания. После чего разработчики должны будут представить будущие архитектурные и конструктивные решения. Разрешение на проведение реставрации выдадут после согласования готового проекта с Мосгорнаследием.

Напомним, здание Физического института имени П.Н. Лебедева на Ленинском проспекте в Москве является объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс учебного заведения был спроектирован под руководством архитектора Алексея Щусева.

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