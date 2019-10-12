Москва, , 12:08 — REGNUM На территории Мневниковской поймы в Москве планируется построить спортивные объекты, возвести пешеходный мост и создать парк площадью 67 га. Об этом 12 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Территория Мневниковской поймы будет активно развиваться. Здесь предполагается создать парк площадью 67 га, благоустроить набережные, а также проложить пешеходные маршруты», — отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В зоне Мневниковской поймы площадью 8,3 тыс. кв. км, освобожденной в марте 2019 года от 25 объектов самовольного строительства, власти столицы планируют также возвести спортивные сооружения, такие как физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые катки и различного рода спортивные центры.

По словам главы Стройкомплекса, эту территорию соединят с спортивным кластером в Крылатском пешеходным мостом.

Напомним, на территории Мневниковской поймы планируется ввод в эксплуатацию двух станций Большой кольцевой линии метро Москвы — «Мнёвники» и «Терехово». На данный момент в районе осуществляется строительство четвертого участка Северо-Западной хорды (от проспекта Маршала Жукова до Можайского шоссе).

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