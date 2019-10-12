Москва, , 11:21 — REGNUM В Москве 19 октября на ВДНХ пройдет образовательная выставка «Московский день профориентации и карьеры». Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Профориентационное мероприятие направлено на помощь абитуриентам в выборе будущей профессии и учебного заведения.

По словам организаторов, в рамках выставки состоятся «лекции специалистов о стратегиях поступления, тонкостях прохождения итоговых аттестаций, перспективных профессиях и возможностях, которые дает дополнительное образование».

Старшеклассники и студенты смогут ознакомиться с выставочными стендами ведущих вузов страны и посетить специальные мероприятия, подготовленные специалистами РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, РНИМУ имени Н.И. Пирогова и Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Кроме этого, специальные программы для посетителей мероприятия подготовили и профильные организации, такие как Служба занятости населения «Моя работа» и Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии».

Напомним, образовательная выставка «Московский день профориентации и карьеры» продлится один день и будет работать с 11:00 до 18:00 в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ. Вход на мероприятие свободный, необходима предварительная регистрация.

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