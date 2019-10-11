Москва, , 23:23 — REGNUM Сообщения ряда СМИ о предкоматозном состоянии известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк является ложью. Об этом сказано в официальном аккаунте актрисы в социальной сети Instagram.

Напомним, что в различных телеграм-каналах стала распространятся информация о том, что актриса Заворотнюк впала сопора — глубокого угнетения сознания. В это состоянии она не реагирует на окружающую обстановку.

«Мы официально заявляем: нет, это неправда!» — сказано в сообщении на странице Заворотнюк в Instagram.

Родственники и близкие Заворотнбк требуют от средств массовой информации дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно. Кроме того они пристыдили журналистов за то, что они караулят родственников актрисы у дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё с августа в СМИ циркулирует информация о том, что у Заворотнюк диагнострована четвертая стадия рака мозга.