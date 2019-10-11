Москва, , 21:32 — REGNUM Общероссийский народный фронт выражает соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался в Москве в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова. Ушел человек-легенда, который первым покорил открытый космос и навсегда вписал свое имя в историю освоения нашей Вселенной. Его замечательные качества — мужество, стойкость, честность — проявлялись не только в космическом пространстве, но и на Земле. Он уделял много внимания сохранению и развитию традиций отечественной космонавтики, был известен своей ответственной гражданской позицией, отдавал много энергии общественной работе. Мне повезло лично работать с Алексеем Архиповичем в Московской области. Он впечатлил меня неиссякаемой энергией, мудростью и искренностью. Всем своим жизненным путем он показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны», — сказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.