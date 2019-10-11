Москва, 11 октября 2019, 21:32 — REGNUM Общероссийский народный фронт выражает соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался в Москве в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни.
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ОНФ соболезнует в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова. Ушел человек-легенда, который первым покорил открытый космос и навсегда вписал свое имя в историю освоения нашей Вселенной. Его замечательные качества — мужество, стойкость, честность — проявлялись не только в космическом пространстве, но и на Земле. Он уделял много внимания сохранению и развитию традиций отечественной космонавтики, был известен своей ответственной гражданской позицией, отдавал много энергии общественной работе. Мне повезло лично работать с Алексеем Архиповичем в Московской области. Он впечатлил меня неиссякаемой энергией, мудростью и искренностью. Всем своим жизненным путем он показал, каким должен быть настоящий гражданин своей страны», — сказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя правительства Российской Федерации.
Учредительный съезд прошёл в Москве в июне 2013 года. Тогда был принят устав ОНФ, и утверждено официальное наименование – «Народный фронт «за Россию». Лидером организации был избран президент России Владимир Путин.
ОНФ является надпартийной организацией. В его состав входят такие общественные организации, как Федерация независимых профсоюзов России, Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Национальная медицинская палата, организация автомобилистов «Убитые дороги», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «ОПОРА России».
Главными своими задачами организация считает контроль над исполнением указов и поручений президента и борьбу с коррупцией. В составе ОНФ созданы пять рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика» и «Социальная справедливость».
Организация имеет свои штабы и исполкомы во всех регионах Российской Федерации, и регулярно проводит различные тематические форумы. Финансирование ОНФ осуществляется из пожертвований его участников, в том числе коммерческих, общественных, негосударственных организаций.
Учредительный съезд прошёл в Москве в июне 2013 года. Тогда был принят устав ОНФ, и утверждено официальное наименование – «Народный фронт «за Россию». Лидером организации был избран президент России Владимир Путин.
ОНФ является надпартийной организацией. В его состав входят такие общественные организации, как Федерация независимых профсоюзов России, Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Национальная медицинская палата, организация автомобилистов «Убитые дороги», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «ОПОРА России».
Главными своими задачами организация считает контроль над исполнением указов и поручений президента и борьбу с коррупцией. В составе ОНФ созданы пять рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика» и «Социальная справедливость».
Организация имеет свои штабы и исполкомы во всех регионах Российской Федерации, и регулярно проводит различные тематические форумы. Финансирование ОНФ осуществляется из пожертвований его участников, в том числе коммерческих, общественных, негосударственных организаций.