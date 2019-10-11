Копенгаген, , 17:01 — REGNUM Министр развития Дании Расмус Прен положительно отозвался о премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али, которому была присуждена Нобелевская премия мира в этом году. Глава датского ведомства назвал высокопоставленного чиновника Эфиопии «вдохновителем, обладающим большим доверием к себе».

По словам Прена, Ахмед Али не боится ставить амбициозные цели и мотивировать свой собственный народ на их достижение. «Я считаю, вполне заслуженно, что его называют «Африканским Обамой». Он действительно источник вдохновения», — добавил датский министр. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Абий Ахмед занял пост премьер-министра Эфиопии в 2018 году и с самого начала работы стал предлагать инициативы для урегулирования длившегося на протяжении десятилетий конфликта с Эритреей. Он же подписал мирный договор с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, начал переговоры с местными повстанческими группами и отменил чрезвычайное положение в стране.