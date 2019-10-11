Новочеркасск, Ростовская область, 11 октября 2019, 16:05 — REGNUM В Новочеркасске прекращено движение трамваев. Горожане начинают забывать, что есть такой вид транспорта — надёжный и дешёвый. Начиналось всё с ремонта: городские власти решили заменить аварийные трамвайные пути, передает 11 октября Общественное телевидение России.
Трамвайные пути Новочеркасска заросли травой — в депо простаивают все городские трамваи. Вагоновожатые и ремонтники в вынужденных отпусках с лета, когда на ремонт закрыли участок линии по второму маршруту.
«Двойка» обслуживала центр, первый и третий номера — заводские окраины, но с заходом в центр. Ремонт на втором маршруте «вырубил» всю трамвайную сеть города.
Аварийное полотно на маршруте № 2 требует замены: рельсы давно отслужили своё. Они были уложены еще в 1954 году, а срок их службы — 25 лет.
Ржавчина съела металлические подложки на стыках, деревянные шпалы превратились в труху. В последние годы пути буквально висели в воздухе.
У новочеркасского трамвая — трудная судьба. Первые рельсы проложили еще в 1939 году, в 1944-м их сняли — надо было восстановить ростовский трамвай. После войны — с 1950 по 1954 год — трамвайное хозяйство города — долгострой, сроки запуска движения несколько лет переносились — не было вагонов.
Городские власти нашли 50 миллионов рублей на замену. Старое полотно демонтировали, но завод «Евраз» — изготовитель рельсов, известил заказчика — администрацию Новочеркасска, — что рельсы для трамвайных путей он больше не производит.
Предложил заменить их на обычные железнодорожные, которые выдерживают большую нагрузку и срок годности у них длиннее. Но теперь нужно внести поправки в проектно-сметную документацию и зарегистрировать их в Торгово-промышленной палате.
Главные работы на участке приостановлены — ремонтники занимаются расчисткой территории и укладкой шпал.
Рельсовый транспорт в Новочеркасске пользуется спросом не только у пенсионеров — в трамваях действуют льготы, и проезд стоит дешевле, чем на автобусе — 15 рублей против 22. При благоприятном исходе трамвайное движение в Новочеркасске может возобновиться в ноябре этого года.
По линии «двойки» пойдут четыре новых вагона, полученных городом в конце 2018 года. Они долго простаивали в депо. По аварийному полотну могли ходить только старые модели с высокой подвеской, потому что современным низкопольным трамваям требуются ровные пути.