Новочеркасск, Ростовская область, , 16:05 — REGNUM В Новочеркасске прекращено движение трамваев. Горожане начинают забывать, что есть такой вид транспорта — надёжный и дешёвый. Начиналось всё с ремонта: городские власти решили заменить аварийные трамвайные пути, передает 11 октября Общественное телевидение России.

Трамвайные пути Новочеркасска заросли травой — в депо простаивают все городские трамваи. Вагоновожатые и ремонтники в вынужденных отпусках с лета, когда на ремонт закрыли участок линии по второму маршруту.

Ксения Чернега, жительница Новочеркасска «Конечно неудобно — идти от дома дольше, а так: я рядышком села — и на месте! И по прямой, и меньше времени занимало, и спокойно!

«Двойка» обслуживала центр, первый и третий номера — заводские окраины, но с заходом в центр. Ремонт на втором маршруте «вырубил» всю трамвайную сеть города.

Людмила Пономарева, жительница Новочеркасска «Я на Народной живу. Рядышком — на трамвай и прямиком на базар! Думаю, всем это было удобно. А на эти маршрутки… они бог знает, как петляют, не то, что прямиком!»

Аварийное полотно на маршруте № 2 требует замены: рельсы давно отслужили своё. Они были уложены еще в 1954 году, а срок их службы — 25 лет.

Ржавчина съела металлические подложки на стыках, деревянные шпалы превратились в труху. В последние годы пути буквально висели в воздухе.

У новочеркасского трамвая — трудная судьба. Первые рельсы проложили еще в 1939 году, в 1944-м их сняли — надо было восстановить ростовский трамвай. После войны — с 1950 по 1954 год — трамвайное хозяйство города — долгострой, сроки запуска движения несколько лет переносились — не было вагонов.

Городские власти нашли 50 миллионов рублей на замену. Старое полотно демонтировали, но завод «Евраз» — изготовитель рельсов, известил заказчика — администрацию Новочеркасска, — что рельсы для трамвайных путей он больше не производит.

Предложил заменить их на обычные железнодорожные, которые выдерживают большую нагрузку и срок годности у них длиннее. Но теперь нужно внести поправки в проектно-сметную документацию и зарегистрировать их в Торгово-промышленной палате.

Главные работы на участке приостановлены — ремонтники занимаются расчисткой территории и укладкой шпал.

Виктор Цацулин, директор ООО «Спектр Плюс», подрядчик по ремонту трамвайных путей г. Новочеркасска «Укладку рельсов мы не можем производить, так как она не заменена по смете. Сроки оттянутся. Если мы заменяем рельсы, то идет достоверность сметы. Мы подали сейчас на достоверность сметы».

Рельсовый транспорт в Новочеркасске пользуется спросом не только у пенсионеров — в трамваях действуют льготы, и проезд стоит дешевле, чем на автобусе — 15 рублей против 22. При благоприятном исходе трамвайное движение в Новочеркасске может возобновиться в ноябре этого года.

Дмитрий Третьяков, директор департамента развития и городского строительства администрации Новочеркасска «Пока что хватает ресурсов только на второй маршрут. Но администрация города не останавливается на достигнутом, мы сейчас делаем дефектовку — это первый и третий. После дефектовки мы пойдем в государственную экспертизу для подтверждения стоимости работ — для последующего ходатайства перед областью о выделении денежных средств».

По линии «двойки» пойдут четыре новых вагона, полученных городом в конце 2018 года. Они долго простаивали в депо. По аварийному полотну могли ходить только старые модели с высокой подвеской, потому что современным низкопольным трамваям требуются ровные пути.