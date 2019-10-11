Белгород, 11 октября 2019, 16:24 — REGNUM 20 лучших студентов-активистов, обучающиеся в вузах и ссузах Белгородской области, получили премии главы региона. На соискание стипендии было подано 74 заявки, 33 из них допустили к очной защите. Студенты представляли проекты, направленные на вовлечение молодых людей в социальные практики и способствующие созданию солидарного общества, сообщили 11 октября в пресс-службе губернатор и правительства области.
Стипендию в размере пяти тысяч рублей студенты будут получать с сентября 2019 года по май 2020 года в дополнение к государственной академической стипендии.
Стипендия губернатора Белгородской области вручается с 2002 года.