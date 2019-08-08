Махачкала, , 13:24 — REGNUM

В Дагестане 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до конца 2019 года получат ключи от собственной квартиры. Для этого из федерального и республиканского бюджетов выделено 259 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе регионального минобра.

Контролировать качество приобретаемого жилья будут специальные комиссии, сформированные в городах и районах республики. Они изучат соответствие квартир санитарным и техническим требованиям.

На сегодняшний день в Дагестане, по данным министерства образования и науки субъекта, насчитывается 4740 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение предыдущих двух лет жильём в Дагестане были обеспечены 635 детей указанной категории: 322 ребёнка в 2017 году, 313 — в 2018 году.

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