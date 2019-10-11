Симферополь, 11 октября 2019, 15:31 — REGNUM Ночной автобусный маршрут до международного аэропорта Симферополь будет закрыт в конце октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «МУП «Горавтотранс» Денис Майор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что крымский предприниматель похитил из бюджета республики около 17 млн рублей, предназначенных для перевозки льготников в общественном транспорте.
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