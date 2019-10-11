Москва, , 14:36 — REGNUM Первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом 11 октября сообщила помощница Леонова Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова Филимоновой.

Также она рассказала, что церемония прощания с легендарным космонавтом состоится 15 октября, он будет похоронен на Федеральном военном кладбище в Мытищах.

Отметим, Алексей Леонов 18−19 марта 1965 года совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории выход человека в открытый космос.