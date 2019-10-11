Воронеж, , 13:21 — REGNUM В Воронеже во время подготовки к строительству нового онкологического центра раскопали систему подземных тоннелей. Об этом сообщила воронежский краевед Ольга Рудева.

Изначально рабочие приняли находку за подземные ходы. Однако знатоки истории Воронежа уже предположили, что это технические сооружения, относившиеся к суконной мануфактуре, которая располагалась на улице Вайцеховского в XVIII веке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хирургический корпус Воронежского областного онкодиспансера собираются возводить на улице Вайцеховского. Здание должно занять три тысячи квадратных метро и решить проблему размещения онкобольных. Онкодиспансеру передали и памятник архитектуры — «Дом Вигеля», построенный в XVIII веке. Его должны реконструировать.