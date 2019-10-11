Москва, , 13:09 — REGNUM Заявки на участие в ролевых играх живого действия теперь можно оплачивать банковскими картами. Возможность появилась на портале JoinRpg: условия действия опции были опубликованы на сайте проекта 11 октября.

Платформа поможет мастерам собирать взносы на участие в играх: если раньше мастера ролевых игр собирали деньги самостоятельно, лично отслеживая поступления на свои банковские карты, то теперь портал JoinRpg позволяет привязывать платежи игроков сразу к их заявкам на игру.

Оплачивать таким образом можно будет не все игры: только те проекты, мастера которых подключат услугу. Стоимость ее подключения — 5 т.р., дополнительно с каждой оплаты будут взиматься 5% от переведенной суммы. Создатели утверждают, что на сервисах конкурентов, не привязанных к ролевой платформе JoinRpg, величина взимаемой комиссии больше.

Деньги, полученные через платформу, будут передаваться организатору игры на указанный им расчетный счет. Таким образом мастера смогут не следить за тем, кто и когда перевел им деньги: вся информация будет содержаться в их аккаунтах на платформе.

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