Москва, 11 октября 2019, 13:09 — REGNUM Заявки на участие в ролевых играх живого действия теперь можно оплачивать банковскими картами. Возможность появилась на портале JoinRpg: условия действия опции были опубликованы на сайте проекта 11 октября.
Платформа поможет мастерам собирать взносы на участие в играх: если раньше мастера ролевых игр собирали деньги самостоятельно, лично отслеживая поступления на свои банковские карты, то теперь портал JoinRpg позволяет привязывать платежи игроков сразу к их заявкам на игру.
Оплачивать таким образом можно будет не все игры: только те проекты, мастера которых подключат услугу. Стоимость ее подключения — 5 т.р., дополнительно с каждой оплаты будут взиматься 5% от переведенной суммы. Создатели утверждают, что на сервисах конкурентов, не привязанных к ролевой платформе JoinRpg, величина взимаемой комиссии больше.
Деньги, полученные через платформу, будут передаваться организатору игры на указанный им расчетный счет. Таким образом мастера смогут не следить за тем, кто и когда перевел им деньги: вся информация будет содержаться в их аккаунтах на платформе.
JoinRpg — проект, позволяющий публиковать сетки ролей для ролевых игр живого действия. Сетка ролей — это список персонажей, требующихся для сюжета игры, с коротким описанием их характеров и биографии. В сетке ролей также отмечается имя и контакты игроков, отвечающих за персонажей. Платформа была создана в 2015 году командой проекта «Когда-игра» — сайта с расписанием игр по всей России.
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