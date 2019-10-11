Булонь-Бийанкур, Франция, , 13:15 — REGNUM Автомобилестроительная корпорация Groupe Renault 11 сентября распространила заявление об уходе с поста генерального директора Тьерри Боллоре.

Сообщается, что решением совета директоров компании были прекращены полномочия Боллоре. Пока не будет выбран новый генеральный директор, выполнять данные обязанности назначена Клотильда Дельбо, которая в настоящее время является финансовым директором Renault.

Стоит отметить, что Боллоре проработал на посту около 10 месяцев. Его избрал совет директоров в ноябре прошлого года. В сентябре он заявил, что Renault намерена создать самый дешевый в Евпропе кроссовер на электрической тяге стоимостью около €10 000 (примерно 700 тыс. руб. по курсу).