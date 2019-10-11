Приштина, , 14:31 — REGNUM 10 октября после вручения Нобелевской премии по литературе австрийцу Петеру Хандке была создана онлайн-петиция об отмене этого решения Нобелевского комитета.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в петиции, составленной на албанском языке, говорится, что Хандке, выступивший с оскорблениями в адрес албанцев и бошняков в 2014 году, не заслуживает данной премии.

С осуждением решения Нобелевского комитета уже выступили главы МИД Албании и Косово и лидеры этих республик.

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