Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области заработала горячаялинияпо вопросам включения отопления, сообщает 11 октября сайт донского правительства.

Опубликован номер, по которому принимаются звонки: +7 (863) 240-13-60 .

Сотрудники колл-центра принимают заявки от жителей Дона о неисправностях систем тепло‑ и водоснабжения. С 1 октября поступило 26 звонков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что отопительный сезон стартовал пока в 48 муниципальных образованиях Ростовской области. Жители семи муниципалитетов остаются без тепла.

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