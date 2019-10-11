Чеди-Хольский район, , 11:30 — REGNUM Руководитель министерства внутренних дел Тувы Юрий Поляков поощрил 12-летнего Начына Седип-оола, спасшего во время пожара двоих детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, министр вручил школьнику почётную грамоту МВД на торжественной линейке.

«Если у тебя будет желание служить в органах внутренних дел, то после успешного окончания школы ты можешь поступить в высшее учебное заведение МВД России. Я уверен, что из тебя получится отличный полицейский», — заявил он.

Министр также поблагодарил родителей Начына за достойное воспитание сына, а также выразил благодарность руководству школы. Отмечается, что в школе созданы классы правоохранительной направленности, в частности, отряд юных друзей полиции и отряд инспекторов дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в доме с двумя малолетними детьми днём 30 сентября в посёлке Хову-Аксы. Проходивший мимо школьник сначала помог выбраться через форточку старшему из братьев, учащемуся в первом классе. Затем, разбив штакетником окно, Начын вытащил и младшего.

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