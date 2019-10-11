Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Стали известны требования новосибирских дольщиков ЖК «Новомарусино», которые ранее объявили голодовку у здания областного правительства. Они опубликованы на странице группы «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы требуем: первое, правовую оценку действий всех руководителей строительных компаний, допустивших «долгострои» на карте Новосибирской области. Второе, привлечение руководителей обанкротившихся и находящихся в процессе банкротства строительных компаний, допустивших «долгострои», к субсидиарной ответственности. Третье, правовую оценку действий и назначение персонально ответственных со стороны Министерства строительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска за срыв президентской программы «Жилье для российской семьи».Четвёртое, создание и наполнение денежными средствами регионального фонда в объёме, достаточном для завершения строительства всех долгостроев Новосибирской области или выплат компенсаций. Пятое, письменное подтверждение согласия фонда в достройке долгостроев Новосибирской области. Шестое, отмену 709-го постановления пункт 2.3, согласно которому при создании ЖСК дольщики обязаны вновь оплачивать то, что уже оплатили. Седьмое, письменно подтверждённых договоренностей о проведении необходимых экспертиз по проблемным домам. В том числе и содействие в поиске и переговорах с экспертными организациями», — говорится в размещённой в сети информации.

Участники долевого строительства подчёркивают, что «устали от беззакония, от круговой поруки, от того, что приходится каждый день стучаться в закрытые двери».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 октября, дольщики жилкомплекса «Новомарусино» вышли на голодовку к зданию правительства Новосибирской области.

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