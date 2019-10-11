Махачкала, , 10:20 — REGNUM Около 1000 волонтеров подготовили в Дагестане для помощи населению в переходе на цифровое телевещание. Они консультируют жителей региона, ведут разъяснительную работу, помогают подключить оборудование. Об этом сообщил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирёв.

Волонтеры также сотрудничают с операторами горячей линии, которую запустили в Дагестане в рамках перехода на цифровое вещание.

«Гражданин звонит на горячую линию, его информация передается волонтерскому корпусу на соответствующей территории, и в течение дня волонтер идет к этому человеку, разбирается в проблеме», — приводит слова министра ТАСС.

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Снегирёв уточнил, что привлекать волонтеров к данной работе начали с конца прошлого года. На сегодняшний день, по его словам, большая часть работ завершена, однако они продолжают оказывать консультационную, а при необходимости и практическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, переход центральных телеканалов с аналогового на цифровое вещание в Дагестане состоится 14 октября 2019 года. По данным властей республики, охват населения цифровым телерадиовещанием составит 98%.

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